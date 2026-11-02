Autobacs Seven stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Autobacs Seven hat am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 70,13 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Autobacs Seven 19,10 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 72,38 Milliarden JPY – ein Plus von 12,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Autobacs Seven 64,62 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at