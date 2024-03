Autobahnbrücke in Baltimore nach Schiffskollision eingestürzt

Baltimore (Reuters) - In Baltimore im US-Bundesstaat Maryland hat ein Containerschiff eine Autobahnbrücke gerammt und sie zum Einsturz gebracht.

Autos stürzten in den darunter fließenden Patapsco. Bis zu 20 Menschen wurden vermisst. Zwei Überlebende zogen die Rettungskräfte aus dem Wasser. Einer von ihnen war in einem sehr ernsten Zustand, wie die örtlichen Behörden mitteilten. Mindestens sieben Fahrzeuge seien in den Fluss gestürzt, eine genaue Zahl konnten die Behörden jedoch nicht nennen. Der Gouverneur von Maryland, Wes Moore, rief am Dienstag den Notstand aus. Es gebe keinerlei Hinweis auf Terrorismus, sagte der Chef der Polizei von Baltimore, Richard Worley. US-Präsident Joe Biden erklärte, es gebe keinen Grund zur Annahme, dass das Unglück auf böse Absichten zurückzuführen sei.

Beim Auslaufen aus dem Hafen habe der Antrieb des Schiffes ausgesetzt, berichtete ABC News unter Berufung auf als nicht geheim eingestufte Unterlagen des US-Geheimdienstes. Die Besatzung habe die Behörden darüber informiert, dass das Schiff manövrierunfähig sei.

Die örtliche Polizei wurde eigenen Angaben zufolge in der Nacht zum Dienstag um 01.35 Uhr Ortszeit (06.35 MEZ) über den Vorfall informiert. Kurz darauf gingen erste Notrufe ein, sagte der Sprecher der Feuerwehr von Baltimore, Kevin Cartwright. Die Transportbehörde sperrte die vierspurige Autobahn und leitete den Verkehr um. Die 2,57 Kilometer lange Francis Scott Key Bridge wurde 1977 eröffnet und ist Teil der Umgehungsautobahn I-695 von Baltimore.

Bei dem Containerschiff handelt es sich Daten des Anbieters LSEG zufolge um die unter der Flagge von Singapur fahrende "Dali". Sie war von der Reederei Maersk gechartert worden und sollte am frühen Dienstagmorgen aus dem Hafen von Baltimore nach Colombo auf Sri Lanka auslaufen. Dort sollte sie am 22. April ankommen. "Wir sind entsetzt über das, was in Baltimore passiert ist", teilte Maersk mit. "Unsere Gedanken sind bei allen Betroffenen."

Baltimore ist der verkehrsreichste US-Hafen für Autotransporte. Er wurde bis auf weiteres gesperrt. 2023 wurden dort nach Angaben der Regierung von Maryland knapp 850.000 Autos und leichte Lkw umgeschlagen. Zu den Autobauern, die über Baltimore In- und Exporte regeln, gehören Toyota, General Motors und Volkswagen. Volkswagen erwartet keine größeren Auswirkungen. Es könne jedoch zu Verzögerungen bei den Auslieferungen kommen, teilte der Autobauer mit. Über den Hafen werden auch Maschinen für die Landwirtschaft und den Bau sowie Agrarerzeugnisse verschifft. Auch für Kreuzfahrtschiffe ist Baltimore eine Anlaufstelle. Die Fahrten gehen unter anderem in die Karibik, Kanada oder andere Atlantikrouten. Mehr als 40 Schiffe mussten nach dem Einsturz im Hafen bleiben. Mindestens 30 Schiffe waren noch auf dem Weg nach Baltimore, zehn davon machten inzwischen vor dem Hafen fest.

