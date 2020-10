AutoBank verkauft alle Anteile an deutscher HLA Fleet an Franzosen

Die schwer in der Krise steckende und mit einer behördlichen Aufpasserin versehene Wiener AutoBank verkauft 64,1 Prozent ihrer Anteile an der deutschen HLA Fleet Services GmbH an die französische Faubourg Conseil SAS.

Das teilte die Bank am Mittwoch mit. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart.

Mit Abschluss des Kaufvertrags wird die Faubourg Conseil SAS, die über ihre Tochtergesellschaft ERCG SAS bereits seit 2018 35,9 Prozent an der HLA Fleet Services GmbH hält, unmittelbare und mittelbare Alleineigentümerin der HLA Fleet Services GmbH. Die österreichische AutoBank hält damit keine Anteile mehr an der deutschen Firma.

"TraXall Germany" ist die Marke, unter der die HLA Fleet Services GmbH in Deutschland Fuhrparkmanagement Services anbietet. Das Unternehmen wurde im Dezember 2013 gegründet und betreut inzwischen 25.000 Fahrzeuge. Die ERCG SAS, die in Frankreich unter dem Namen "TraXall France" tätig ist, hält neben Deutschland bereits Beteiligungen an den TraXall-Gesellschaften in Belgien, Spanien und Südamerika.

