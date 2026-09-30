Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
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30.09.2026 14:56:51
Autobauer fährt Sparkurs: Mercedes belebt sein Abfindungsprogramm wieder
Der Autohersteller Mercedes strafft sich weiter. Hintergrund sind wegbrechende Gewinne. In Fokus rückt nun die Belegschaft. Wer gehen will und verzichtbar sein soll, dem bietet das Dax-Unternehmen wieder einen goldenen Handschlag.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
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30.09.26
|Mercedes-Benz: Führungskräfte erhalten Abfindungsangebot zur Kostensenkung (Spiegel Online)
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30.09.26
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|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|16.09.26
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