Porsche vz. Aktie
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
|
30.05.2026 10:11:38
Autobauer geben weniger Rabatt für Elektroautos
BOCHUM/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Autobauer haben im Mai auf dem deutschen Markt die eigenen Preisnachlässe für Elektroautos zurückgefahren. Der monatliche Neuwagen-Marktbericht des privaten Center Automotive Research (CAR) sieht das als direkte Folge der staatlichen Förderung, die seit Mai rückwirkend für Anmeldungen im laufenden Jahr gezahlt wird.
"Es scheint, die Autobauer testen den Markt", sagt Studienleiter Ferdinand Dudenhöffer. Der Abstand bei den Transaktionspreisen zwischen E-Autos und Verbrennern werde entgegen dem vorherigen Trend wieder größer.
Nach den Markterhebungen bei den 20 meistverkauften Elektrofahrzeugen ist der durchschnittliche Preisnachlass von 19,5 Prozent im Januar auf nun 18,6 Prozent zurückgegangen. Elektroautos waren damit in der Anschaffung im Schnitt 1.971 Euro teurer als ein vergleichbarer Verbrenner. Die staatliche Förderung ist dabei nicht eingerechnet.
Weniger Rabatt für kleine Stromer
Sinkende Preisnachlässe beobachtet CAR vor allem bei kleineren E-Autos, die eher in das Anforderungsprofil der förderberechtigten Haushalte passen dürften. Förderfähig sind Kauf und Leasing neuer Elektroautos, bestimmter Plug-in-Hybride, die sowohl mit Strom als auch mit Treibstoff fahren können, sowie Elektroautos mit sogenannten Reichweitenverlängerern. Letztere sind kleine Verbrennungsmotoren, die die Reichweite von Elektroautos erhöhen.
Voraussetzung ist eine Zulassung des Fahrzeugs seit dem 1. Januar dieses Jahres. Die Höhe des staatlichen Zuschusses hängt von Fahrzeug, Haushaltseinkommen (höchstens 80.000 Euro) und Familiengröße ab und kann zwischen 1.500 und 6.000 Euro betragen. Die Prämie gilt nur für Privatautos, nicht für Dienstwagen. Die Fördermittel sollen für bis zu 800.000 Fahrzeuge ausreichen./ceb/DP/zb
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
29.05.26
|Freundlicher Handel: MDAX präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
29.05.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX steigt am Nachmittag (finanzen.at)
|
29.05.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX steigt am Mittag (finanzen.at)
|
29.05.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
28.05.26
|Handel in Frankfurt: MDAX beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
28.05.26
|Börse Frankfurt: MDAX verliert nachmittags (finanzen.at)
|
28.05.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX am Mittag steigen (finanzen.at)
|
28.05.26
|Handel in Frankfurt: MDAX beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|13.05.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.05.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|04.05.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|30.04.26
|Porsche vz. Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.05.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|04.05.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|30.04.26
|Porsche vz. Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|11.05.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.04.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|01.04.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.03.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.05.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|30.04.26
|Porsche vz. Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|29.04.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Aktienindizes erzielen neue Rekorde -- ATX geht deutlich stärker ins Wochenende -- DAX schließt stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreichte ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.