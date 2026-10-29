Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
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29.10.2026 07:35:38
Autobauer Renault steigert Umsatz nur noch leicht - Scharfer Wettbewerb
BOULOGNE-BILLANCOURT (dpa-AFX) - Das Wachstum des französischen Autobauers Renault hat sich im dritten Quartal verlangsamt. Der Umsatz kletterte in den drei Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um 1,5 Prozent auf 11,6 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Boulogne-Billancourt mitteilte. In den ersten neun Monaten zusammengenommen betrug das Plus 7,1 Prozent. Die Jahresprognose bestätigte Finanzchef Duncan Minto.
Im Autogeschäft selbst stagnierten im dritten Quartal die Erlöse. Die Autoverkäufe gingen im Quartal um 6 Prozent auf knapp eine halbe Million Fahrzeuge zurück. Renault sprach von einem scharfen Wettbewerb. Die Franzosen steigerten daraufhin in Europa ihren Anteil derjenigen Autos, die an Privatkunden gehen, auf fast zwei Drittel. Verkäufe an Autovermieter gingen hingegen deutlich zurück. Renault machte wie üblich zum dritten Quartal keine Angaben zu Gewinnkennzahlen./men/lew/mis
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Nachrichten zu Renault S.A.
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07:35
|Autobauer Renault steigert Umsatz nur noch leicht - Scharfer Wettbewerb (dpa-AFX)
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|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|23.09.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|19.10.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|23.09.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|19.10.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|24.08.26
|Renault Sell
|UBS AG
|02.06.26
|Renault Sell
|UBS AG
|27.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|23.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|12.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.08.26
|Renault Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Renault S.A.
|25,82
|-1,03%
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