Renault Aktie

Renault für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906

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29.10.2026 07:35:38

Autobauer Renault steigert Umsatz nur noch leicht - Scharfer Wettbewerb

BOULOGNE-BILLANCOURT (dpa-AFX) - Das Wachstum des französischen Autobauers Renault hat sich im dritten Quartal verlangsamt. Der Umsatz kletterte in den drei Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um 1,5 Prozent auf 11,6 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Boulogne-Billancourt mitteilte. In den ersten neun Monaten zusammengenommen betrug das Plus 7,1 Prozent. Die Jahresprognose bestätigte Finanzchef Duncan Minto.

Im Autogeschäft selbst stagnierten im dritten Quartal die Erlöse. Die Autoverkäufe gingen im Quartal um 6 Prozent auf knapp eine halbe Million Fahrzeuge zurück. Renault sprach von einem scharfen Wettbewerb. Die Franzosen steigerten daraufhin in Europa ihren Anteil derjenigen Autos, die an Privatkunden gehen, auf fast zwei Drittel. Verkäufe an Autovermieter gingen hingegen deutlich zurück. Renault machte wie üblich zum dritten Quartal keine Angaben zu Gewinnkennzahlen./men/lew/mis

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12.10.26 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
12.10.26 Renault Hold Deutsche Bank AG
09.10.26 Renault Sell UBS AG
23.09.26 Renault Outperform Bernstein Research
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