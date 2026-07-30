BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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30.07.2026 07:31:30
Autobauer will sparen: BMW verzeichnet massiven Gewinneinbruch
Für den neuen BMW-Chef ist es ein schwerer Einstand. Der Gewinn des Münchner Autobauers sinkt im zweiten Quartal deutlich. Vor allem das Geschäft in China erweist sich als Sorgenkind.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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30.07.26