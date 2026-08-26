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26.08.2026 06:31:28
Autobio Diagnostics: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Autobio Diagnostics präsentierte am 24.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,46 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,550 CNY je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite hat Autobio Diagnostics im vergangenen Quartal 1,07 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Autobio Diagnostics 1,06 Milliarden CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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