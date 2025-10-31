Autobio Diagnostics gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Autobio Diagnostics hat am 29.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,590 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,04 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,07 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,17 Milliarden CNY umgesetzt.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 0,700 CNY je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 1,42 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at