Autobio Diagnostics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Autobio Diagnostics hat am 22.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,470 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 1,10 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 995,9 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at