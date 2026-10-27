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27.10.2026 06:31:29
Autobio Diagnostics legte Quartalsergebnis vor
Autobio Diagnostics lud am 26.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,61 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,500 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Autobio Diagnostics im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,18 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 1,07 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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