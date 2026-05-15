AutoCanada informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

AutoCanada hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,21 CAD. Im Vorjahresviertel hatte AutoCanada -0,170 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,12 Prozent auf 1,19 Milliarden CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,24 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at