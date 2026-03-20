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20.03.2026 06:31:28
AutoCanada zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
AutoCanada hat sich am 18.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,06 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AutoCanada -1,620 CAD je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 59,08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,12 Milliarden CAD, während im Vorjahreszeitraum 701,9 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,690 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -2,930 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,51 Prozent zurück. Hier wurden 4,90 Milliarden CAD gegenüber 5,35 Milliarden CAD im Vorjahr generiert.
Redaktion finanzen.at
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