Autodesk: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Autodesk hat am 25.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,60 USD. Im Vorjahresviertel hatte Autodesk 1,27 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,85 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,57 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at