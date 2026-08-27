Autoexplosion in St. Petersburg: Russischer Offizier getötet

ST. PETERSBURG (dpa-AFX) - In der russischen Millionenmetropole St. Petersburg ist ein Offizier bei der Explosion eines Sprengsatzes in seinem Auto getötet worden. Ermittler bestätigten nur den Tod eines Militärangehörigen, nannten aber keine Details. Die Ehefrau des Mannes sei verletzt worden, teilten die Ermittler mit. Das Petersburger Nachrichtenportal "Fontanka" meldete, bei dem Toten handle es sich um einen Oberstleutnant der russischen Luftstreitkräfte.

Die Explosion ereignete sich demnach am Morgen, als das Paar seine Wohnung in einem für Militärangehörige gebauten Viertel verlassen habe. Die Hintergründe der Explosion waren zunächst unklar.

In Russland wurden in den vergangenen Jahren immer wieder auch Militärangehörige bei Autoexplosionen getötet. In mehreren Fällen sprachen die Ermittler im Zuge der Untersuchungen von Anschlägen, die sie den ukrainischen Geheimdiensten zurechneten. Russland führt sei mehr als viereinhalb Jahren einen zerstörerischen Angriffskrieg gegen die Ukraine./mau/DP/mis