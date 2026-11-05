Autohome A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Autohome A äußerte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 0,55 HKD. Im letzten Jahr hatte Autohome A einen Gewinn von 0,970 HKD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Autohome A 1,53 Milliarden HKD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 21,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,94 Milliarden HKD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at