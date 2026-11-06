Autohome A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Autohome A hat sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,28 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,500 USD je Aktie erzielt worden.

Autohome A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 195,0 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 21,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 248,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at