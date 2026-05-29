Autohome A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Autohome A lud am 28.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,11 HKD, nach 0,770 HKD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 23,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,18 Milliarden HKD. Im Vorjahreszeitraum waren 1,55 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at