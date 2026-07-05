Bosch Aktie
WKN: A0D8P1 / ISIN: INE323A01026
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05.07.2026 13:56:00
Autoindustrie: Bosch-Betriebsratschef will Gespräche mit Politikern und Bossen
Mercedes fordert unbezahlte Mehrarbeit, Volkswagen droht mit dem Aus für vier Werke. »Wir können nicht so weitermachen«, sagt ein einflussreicher Gewerkschafter dem SPIEGEL und fordert einen runden Tisch für Deutschland.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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