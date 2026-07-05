Bosch Aktie

Bosch für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D8P1 / ISIN: INE323A01026

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.07.2026 13:56:00

Autoindustrie: Bosch-Betriebsratschef will Gespräche mit Politikern und Bossen

Mercedes fordert unbezahlte Mehrarbeit, Volkswagen droht mit dem Aus für vier Werke. »Wir können nicht so weitermachen«, sagt ein einflussreicher Gewerkschafter dem SPIEGEL und fordert einen runden Tisch für Deutschland.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bosch Ltd

mehr Nachrichten