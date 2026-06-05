International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
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05.06.2026 07:28:00
Autoindustrie: Deutsche Hersteller verlieren international an Boden
Bei deutschen Automobilkonzernen schrumpfen die Umsätze, während die Rivalen aus den USA und Japan wachsen. Das größte Problem für die deutschen Hersteller bleibt der chinesische Markt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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