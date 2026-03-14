Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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14.03.2026 16:24:00
Autoindustrie: IG Metall gewinnt Betriebsratswahlen bei VW
Die IG Metall musste in der Autoindustrie zuletzt viele schmerzhafte Kompromisse schließen. Ihre starke Stellung in den Betriebsräten der Branche verteidigt die Gewerkschaft aber.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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