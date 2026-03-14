Autoindustrie: IG Metall gewinnt Betriebsratswahlen bei VW

Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005

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14.03.2026 16:24:00

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Die IG Metall musste in der Autoindustrie zuletzt viele schmerzhafte Kompromisse schließen. Ihre starke Stellung in den Betriebsräten der Branche verteidigt die Gewerkschaft aber.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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