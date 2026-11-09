Autoline Industries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Autoline Industries äußerte sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,48 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,610 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,05 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 75,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Autoline Industries einen Umsatz von 1,73 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at