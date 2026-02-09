Autoline Industries vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Autoline Industries präsentierte am 07.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,07 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,270 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Autoline Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,09 Milliarden INR im Vergleich zu 1,56 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at