Autoliv Aktie
WKN: 906892 / ISIN: US0528001094
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23.10.2026 21:09:02
Autoliv: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its Q3 2026 earnings call, held on Oct. 23, 2026, Autoliv (NYSE:ALV) narrowed its full-year guidance for adjusted operating margin (profitability excluding one-off restructuring costs) to around 10.5%.
Vehicle suppliers face regional production drops and higher raw material costs. Expanding market share and controlling internal expenses are vital for protecting the Swedish company's long-term capital returns. Three takeaways from the management outline how Autoliv is navigating this environment.
Global light vehicle production, or total vehicle manufacturing, fell nearly 2% during the quarter. Autoliv expanded its market share in Asia by growing alongside Chinese original equipment manufacturers (OEMs), or vehicle manufacturers, which now account for 58% of Autoliv's Chinese sales.
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