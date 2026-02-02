Autoliv gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Autoliv hat am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 2,98 USD. Im letzten Jahr hatte Autoliv einen Gewinn von 3,10 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,82 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,62 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 2,90 USD sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 2,77 Milliarden USD gelegen.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 9,55 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 8,04 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,39 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 10,82 Milliarden USD ausgewiesen.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 9,60 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 10,76 Milliarden USD taxiert.

Redaktion finanzen.at