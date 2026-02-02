Autoliv mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Autoliv äußerte sich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 28,03 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Autoliv ein EPS von 33,42 SEK je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Autoliv 26,50 Milliarden SEK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 28,20 Milliarden SEK umgesetzt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 93,66 SEK eingefahren. Im Vorjahr waren 85,00 SEK je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Autoliv 106,07 Milliarden SEK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,44 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 109,85 Milliarden SEK umgesetzt worden.

