Autoliv präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Autoliv stellte am 17.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 12,64 SEK. Im Vorjahresviertel waren 20,88 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Autoliv im vergangenen Quartal 26,25 Milliarden SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Autoliv 26,24 Milliarden SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at