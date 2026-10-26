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26.10.2026 06:31:29
Autoliv: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Autoliv hat am 23.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 20,56 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal 21,70 SEK je Aktie in den Büchern standen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 25,99 Milliarden SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Autoliv einen Umsatz von 25,75 Milliarden SEK eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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