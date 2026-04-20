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20.04.2026 06:31:29
Autoliv stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Autoliv stellte am 17.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,88 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,14 USD erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,75 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 2,58 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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