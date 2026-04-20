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20.04.2026 06:31:29
Autoliv stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Autoliv präsentierte am 17.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 17,18 SEK, nach 22,84 SEK im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,55 Prozent auf 25,16 Milliarden SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 27,52 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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