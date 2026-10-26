Autoliv verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Autoliv hat am 23.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 2,13 USD. Im letzten Jahr hatte Autoliv einen Gewinn von 2,28 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,48 Prozent auf 2,69 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,71 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at