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20.07.2026 06:31:29
Autoliv: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Autoliv präsentierte in der am 17.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Es stand ein EPS von 1,35 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Autoliv noch ein Gewinn pro Aktie von 2,16 USD in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Autoliv mit einem Umsatz von insgesamt 2,80 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,71 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 3,28 Prozent gesteigert.
Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 2,45 USD gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 2,77 Milliarden USD ausgegangen.
Redaktion finanzen.at
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