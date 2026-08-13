Autolus Therapeutics präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Autolus Therapeutics hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Autolus Therapeutics ein Ergebnis je Aktie von -0,180 USD vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 116,10 Prozent auf 45,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at