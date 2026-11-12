Autolus Therapeutics präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Autolus Therapeutics lud am 10.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,21 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 95,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 41,2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 21,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at