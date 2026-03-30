Autolus Therapeutics: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Autolus Therapeutics hat am 27.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,34 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 24,3 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 80733,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,080 USD. Im Vorjahr waren -0,860 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 75,56 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 10,12 Millionen USD umgesetzt.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,997 USD prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 76,28 Millionen USD erwartet.

Redaktion finanzen.at