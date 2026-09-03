Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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03.09.2026 10:58:47
Automarke Seat dürfte laut Medienberichten von VW eingestellt werden
Laut der "Wirtschaftswoche" will der VW-Vorstand die Marke bis spätestens Ende 2029 auslaufen lassen. Das Unternehmen wollte den Bericht nicht kommentierenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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