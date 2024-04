Automarkt in Europa knickt feiertagsbedingt im März ein

Frankfurt (Reuters) - Der europäische Automarkt hat im März den ersten Rückgang des Jahres verzeichnet.

Die Neuzulassungen sanken in der Europäischen Union nach Daten der Herstellerverbandes Acea um 5,2 Prozent auf eine Million Fahrzeuge. Zum Teil liege das an der frühen Lage des Osterfestes, erklärte der Verband am Donnerstag. Einen Einbruch gab es bei Elektroautos mit minus elf Prozent. In Deutschland war der Rückgang sogar 29 Prozent, was die Autobauer auf die gestrichene staatliche Kaufförderung zurückführen.

Im ersten Quartal rollten mit fast 2,8 Millionen neuen Autos 4,4 Prozent mehr als vor Jahresfrist zu den Kunden in der EU. In den ersten drei Monaten ist die Zahl neuer reiner E-Autos nur noch um knapp vier Prozent gewachsen. Nach oben schnellten die Neuzulassungen um fast 20 Prozent von Autos mit integrierten, also nicht extern aufladbaren Hybridantrieben. Auch Plug-in-Hybride legten zu. Pkw mit Verbrennungsmotor waren dagegen rückläufig um ein Prozent bei Benzinern und zehn Prozent bei Dieselwagen.

(Bericht von Ilona Wissenbach, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)