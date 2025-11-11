Automated Systems Company gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Automated Systems Company hat am 09.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,21 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,9 Millionen KWD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,0 Millionen KWD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at