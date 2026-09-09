Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
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09.09.2026 12:13:00
Automated Train: Siemens zeigt vollautomatische Fahrt auf einer Vollbahn
In Berlin hat Siemens seinen Automated Train vorgestellt, der dank Software, Radar, Kamera und Lidar fuhr. Auch Hindernisse wurden dem Zug in den Weg gestellt.
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Nachrichten zu Siemens AG
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|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
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09.09.26
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Mittwochnachmittag Verluste (finanzen.at)
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|Börse Frankfurt in Rot: DAX am Mittwochnachmittag im Minus (finanzen.at)
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