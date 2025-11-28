|
AUTOMATIC BANK SERVICES hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
AUTOMATIC BANK SERVICES präsentierte in der am 27.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,31 ILS präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,390 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 43,3 Millionen ILS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 44,1 Millionen ILS ausgewiesen.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
