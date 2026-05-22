AUTOMATIC BANK SERVICES verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

AUTOMATIC BANK SERVICES hat am 20.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 ILS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AUTOMATIC BANK SERVICES ein EPS von 0,260 ILS je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 39,1 Millionen ILS – das entspricht einem Minus von 0,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39,4 Millionen ILS in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at