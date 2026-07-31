Automatic Data Processing: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Automatic Data Processing hat am 29.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 575,32 ARS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 426,95 ARS je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 30,95 Prozent auf 7 712,17 Milliarden ARS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5 889,28 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2548,25 ARS für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1722,37 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 44,07 Prozent auf 30 672,63 Milliarden ARS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21 290,24 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at