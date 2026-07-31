Automatic Data Processing: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Automatic Data Processing veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,45 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,23 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Automatic Data Processing mit einem Umsatz von insgesamt 5,47 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,13 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 6,77 Prozent gesteigert.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 10,94 USD. Im Vorjahr waren 9,98 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Automatic Data Processing im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 6,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 21,95 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 20,56 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at