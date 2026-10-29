Automatic Data Processing: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Automatic Data Processing hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 2,83 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Automatic Data Processing 2,49 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,49 Milliarden USD – ein Plus von 6,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Automatic Data Processing 5,18 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at