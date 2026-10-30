Automatic Data Processing zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Automatic Data Processing veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 707,43 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal waren 551,35 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 8 235,12 Milliarden ARS in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6 875,37 Milliarden ARS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at