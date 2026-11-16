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16.11.2026 06:31:29
Automatyka Pomiary Sterowanie: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Automatyka Pomiary Sterowanie hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,25 PLN. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,100 PLN je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Automatyka Pomiary Sterowanie im vergangenen Quartal 6,7 Millionen PLN verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 39,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Automatyka Pomiary Sterowanie 4,8 Millionen PLN umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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