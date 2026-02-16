Automatyka Pomiary Sterowanie präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Automatyka Pomiary Sterowanie hat am 13.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,30 PLN je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Automatyka Pomiary Sterowanie ein EPS von 1,33 PLN in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 5,6 Millionen PLN, gegenüber 17,5 Millionen PLN im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 68,00 Prozent präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,740 PLN, nach 1,47 PLN im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 31,74 Prozent auf 32,84 Millionen PLN aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 48,11 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at