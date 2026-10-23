Automobile gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Automobile hat am 21.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 21,68 INR gegenüber 24,03 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Automobile im vergangenen Quartal 2,66 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 28,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Automobile 2,06 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at