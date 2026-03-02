|
02.03.2026 06:31:29
AUTOMOBILE PCB: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
AUTOMOBILE PCB hat sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 109,48 KRW. Im Vorjahresquartal hatten -67,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 24,40 Milliarden KRW, gegenüber 28,06 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 13,07 Prozent präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 274,100 KRW beziffert. Im Vorjahr waren -229,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Jahresumsatz wurde auf 117,49 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 113,49 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.