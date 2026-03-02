AUTOMOBILE PCB: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

AUTOMOBILE PCB hat sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 109,48 KRW. Im Vorjahresquartal hatten -67,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 24,40 Milliarden KRW, gegenüber 28,06 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 13,07 Prozent präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 274,100 KRW beziffert. Im Vorjahr waren -229,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 117,49 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 113,49 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

