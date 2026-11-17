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17.11.2026 06:31:28
AUTOMOBILE PCB stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
AUTOMOBILE PCB lud am 16.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS belief sich auf 51,00 KRW gegenüber -66,000 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AUTOMOBILE PCB in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 36,40 Milliarden KRW im Vergleich zu 30,88 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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